„Jah, Niina oli seekord vaimselt tugev ja see tõi edu, kuid me ei tea kunagi, kuidas sportlane end järgmisel võistlusel tunneb, millised on tema emotsioonid. Seekord oli nii. Järgmisele võistlusele hakkame mõtlema homme. Ei ülehomme,“ muigas Varnavskaja.