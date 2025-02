TIPPHETKED | Ränkraske debüüt! Uue peatreeneriga Kalev/Cramo võitis TalTech/Alexelat vaid ühe punktiga

„Tegelikult ei oodanud, et see [võit] lihtsalt tuleb. Esiteks valmistasime end ise üle. Liiga palju mõtteid oli peas,“ sõnas Reinbok mängujärgses intervjuus. „Mängupaus oli, mängijad tahtsid liiga jõuda seda ära võtta. Ja kaitses ei olnud me päris kohal.“