Lühikava käigus plaanid ümber mänginud Mihhail Selevko: pidin alustama kaskaadiga, aga maandumine oli ebamugav

„Plaanis oli kaskaad, aga maandumine oli ebamugav ja tundsin, et pean tegema kaskaadi hiljem. See pole suur viga, sest punktid oma samasugused,“ viitas ta sellele, et ta tegi seejärel otsa õnnestunud kolmese flip’i ja kolmese toeloop’iga kaskaadi. „Trennis teen mõlemad kaskaadid ja see ongi plaan, et kui midagi läheb valesti, siis teeme nii. See polnud suur probleem, sest ma ei kukkunud.“