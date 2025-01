KOMMENTAAR | Klavan võttis Pohlaku suhtes senisest jõulisema hoiaku

Eesti jalgpalliliidu presidendiks kandideerida sooviv Ragnar Klavan on seni tegutsenud väga kontrollitult. Kõik sammud on hoolikalt läbi mõeldud. Vahepeal heideti talle ette pikka vaikuse perioodi. Nüüd sai see läbi. Veidike elevust tekkis, kuid nagu ta isegi tõdes, siis see on alles algus.