Sebastian Samuelsson pole rahul, et Norra saab MMil igal distantsil kuus stardikohta

Isegi sel hooajal norralasi mitu korda teatesõidus võitnud prantslased peavad algaval MM-il nelja stardikohaga leppima.

„See on veidi kummaline, et norralastel on algusest peale kuus stardikohta, kõigil teistel aga neli,“ ütles Samuelsson Norra ringhäälingule NRK.

Rahvusvahelise laskesuusaliidu IBU reeglid ütlevad, et MMil on iga riigi maksimaalne stardikohtade arv neli. Aga kui koondisel on MK-sarjas 15 parema hulgas rohkem kui neli sportlast, võib riik saada ka viienda stardikoha. Norralastel on hetkel 14 parema hulgas lausa kuus meest.

Lisaks saab Norra kuuenda koha, kuna nende mehed võitsid mullusel MMil kõik individaaldistantsid.

Samuelsson leiab, et seda reeglit tuleks muuta. „See pole ebaõiglane, sest norrakad on nii head. Aga see on reegel, mille üle tuleks arutada,“ ütles rootslane.

„Me pole Sebbega rääkinud, aga see, et ta arvab, et seda [Norra kohti] võib olla liiga palju, on päris tore. Oleme alati avatud reeglite arutamiseks ja arenduskomisjoni juhina võib ta igal ajal ettepanekuga välja tulla,“ ütles IBU kommunikatsioonijuht Christian Winkler NRK-le.

Norra koondislane Endre Strömsheim Samuelssoni nurinat ei mõista: „Kui Sebbe kardab konkurentsi, siis on see tema probleem.“

Just Strömsheimil oli võtmeroll Norra maksimumkvoodi kindlustamisel, sest ta on MK-sarja üldarvestuses 14. kohal.

Tarjei Bö, kes lõpetab tänavuse hooaja järel karjääri, leiab, et reegel on õiglane.

„Kui olete piisavalt head, saate lisakoha. Meil oleks võinud olla stardis ka 10-12 norralast, aga me peame leppima kuue kohaga,“ sõnas ta. „Kui ta [Samuelsson] soovib reeglit muuta ja Norra kohtade arv langeb neljani, peaks Rootsil olema vaid kaks kohta.“

Ka Johannes Thingnes Bö ei näe mingit vajadust seda reeglit ümber vaadata.

„Kui me oleme kuue mehega MK-sarjas 15 parema hulgas, oleme selle ära teeninud. See on hea reegel,“ leiab Bö.

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlused peetakse Šveitsis Lenzerheides 12.-23. veebruarini.

