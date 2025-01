Murdmaasuusatamise MM-il vōivad starti tulla ka laskesuusatajad. Rehemaa: häbeneda pole siin midagi!

Koha MM-i koondises on statuudi järgi taganud meeste seas Alvar Johannes Alev, Martin Himma, Henri Roos, Karl Sebastian Dremljuga ja Kalev Ermits. Neist viimase osalemine on siiski rasvase küsimärgi all, kuna Eesti meistrivõistlustel vabatehnikasprindis triumfeerinud Ermits pole enam tegevsportlane ja hõredas konkurentsis teenitud Maarjamaa parima sprinteri tiitel on statuudipunktides kõige madalamal kohal.