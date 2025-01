St. Pauli teenis Bundesligas teise võidu järjest, Mets pole veel koosseisu naasnud

Sarnaselt viimastele kohtumistele ei kuulunud Mets St. Pauli mängupäeva koosseisu. Bundesligas viimati 9. novembril väljakul käinud Mets on seejärel olnud hädas põlvemurega, mis hakkas teda kimbutama pärast Slovakkia – Eesti Rahvuste liiga kohtumist.

St. Pauli kerkis tänu võidule turniiritabelis 20 punktiga 13. positsioonile. Järgmise kohtumise peab St. Pauli laupäeval (1. veebruaril), kui koduväljakul kohtutakse Ragnar Klavani kunagise tööandja FC Augsburgiga. Turniiritabelis on Augsburg 25 punktiga 12. kohal. Kui St. Pauli on võitnud Bundesligas kaks kohtumist järjest, siis Augsburgil on käsil kolme mängu pikkune võiduseeria.