OTSE DELFI TV-s | Hausenbergi lootused said kõrgushüppega suure tagasilöögi, Norra äss on tegemas ulmelist seeriat

Seitsmevõistluse suurimaks staariks on kahtlemata norralane Sander Skotheim (isiklik rekord 6407 punkti), mullune Euroopa meistrivõistluste ja sise MM-i hõbemedalist. Skotheim on Tallinna jõuproovi võitnud kahel aastal järjest.

Skotheimi järel on paremuselt järgmiste isiklike rekorditega stardis eestlased Hans-Christian Hausenberg (6191 punkti) ja Risto Lillemets (6089 punkti), kes hakkavad võistlema Eesti meistritiitli nimel ning on seadnud eesmärgiks pääseda Euroopa sisemeistrivõistlustele. Märtsi alguses Hollandis toimuvate sise-EM-i norm on 6150 punkti, kuid lisaks normi täitmisele on starti võimalik pääseda ka edetabeli alusel. Eesti saab välja panna maksimaalselt kolm seitsmevõistlejat, kellest kaks on Johannes Erm ja Karel Tilga.