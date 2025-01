Teelahkmel olnud Liisa-Maria Lusti jäi kergejõustikule truuks, leidis motivatsiooni ja kogus maailmaklassi punktisumma

Eelnev lause pole liialdus. 2024. aastal andnuks see maailma edetabelis 11. ja 2023. aastal kaheksanda koha. Tänavusel, veel väga noorel hooajal, pole ükski naine kogunud Lustist rohkem punkte. Teekond ilusa võistluseni oli aga kõike muud kui sirge.

Tallinnast pärit Lusti hüppas 14-aastasena kuus meetrit kaugust ja püstitas 17-aastasena Götzise seitsmevõistluses 5836 punktiga Eesti juunioride rekordi. See on tema tippmark tänase päevani. Mullusel välishooajal keskendus Lusti mitmevõistluse asemel kaugushüppele, sihtides pääsu Rooma EM-ile.

„Leidsime, et kauguses on suurem võimalus EM-ile peale saada kui seitsmevõistluses. See oli peamine põhjus. Vorm läks isegi heaks, aga siis tuli väike vigastus ja kogu protsess hakkas nullist pihta. Jätsin hooaja pooleli, lõpetasin juuli alguses ära,“ meenutas Lusti.