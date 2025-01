Hans-Christian Hausenberg hakkab jahtima sise EM-i piletit. „Mina olen valmis“

Eesootaval nädalavahetusel peetakse Tallinna kergejõustikuhallis traditsiooniline rahvusvaheline mitmevõistlus, mille raames selgitatakse välja ka Eesti meistrid. Teiste hulgas on stardis Hausenberg, kelle eesmärgiks on täita 6. - 9. märtsini Hollandis Apeldoornis toimuva EM-i norm 6150 punkti. Eestlastest on sinna normi täitmisega koha taganud Johannes Erm, Karel Tilga ja Janek Õiglane, aga viimane neist jätab sisehooaja vahele.