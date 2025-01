PINGERIDA | Kes on Eesti 40 paremat talisportlast?

1. Ma ei vaata pikka perspektiivi ja talenti, vaid tegu on tänase päeva pingereaga. Kes on tänase päeva seisuga potentsiaalsed olümpiasportlased, potentsiaalsed esikümnesse jõudjad ning medalilootused? Milline on nende pingerida? Arusaadavalt on järjestus ajas muutuv ehk mõne kuu pärast võivad osad atleedid olla märgatavalt kõrgemal või madalamal.