Praeguseks on maailmas alles jäänud neli töökorras lennumäge. Tavapärase suusahüppemäega võrreldes on oluline maandumisnõlva pikkus. Hüppemäe puhul on see maksimaalselt 145 meetrit. Lennumäe puhul jääb aga see koguni 210 – 240 meetri vahele. Kehtiv maailmarekord 253,5 meetrit on hüpatud Norras Vikersundis. Lennumägede kuningaks loetakse aga ikkagi sloveenide Planicat. Sel nädalavahetusel hüpatakse aga Oberstdorfis, mille hüppenõlv on veidike tahapoole kaldu ja võib seega panna nõrgema närviga mehed korralikult proovile.