Markus Poom ei jätka Iirimaa klubis ja hakkab esialgu treenima Eestis

Ta avaldas, et kuigi 25-aastane Poom liitub Flora treeningutega, siis eesmärk on mängijale uus koduklubi leida välismaalt. „Loomulikult teeks ta meid selgelt tugevamaks, aga lähtume praegu mängija huvidest, et ta saaks enda karjääris sammu edasi teha,“ selgitas Trasberg.