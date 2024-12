Markus Poom sai isaks ja lõi Chelsea’le värava: see on olnud hullumeelne nädal!

„Minu jaoks on olnud hullumeelne nädal, mu väike tütar sündis nädal aega tagasi,“ vahendas Poomi sõnu UEFA koduleht. „Olen nii õnnelik, et lõin Stamford Bridge’il (Chelsea kodustaadion - A.K.) värava. Olen kogu elu unistanud Premier League’i staadionil mängimisest. See on eriline hetk, mida kogeda ja meelde jätta.“