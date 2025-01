TÄNA DELFI TV-s | Selver x TalTech võõrustab tabeliliider Tartu Bigbanki

Cronimet liiga tabelis on esikohal 28 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi, neile järgneb 27 punktiga Tartu Bigbank, kel on kaks mängu vähem peetud. Jekabpilsi Luši asub 21 punktiga kolmandal ja Võru Barrus 20 punktiga neljandal kohal, Robežsardze/Riia on 16 punktiga viies, Selver x TalTech 12 punktiga kuues ja Ezerzeme/DU 11 punktiga seitsmes.

Selver x TalTech on sel hooajal Bigbankiga liigamängus kohtunud vaid korra, kui hooaja avamängus saadi 0:3 kaotus.

Viimasel nädalavahetusel teenis Tallinna klubi 3:2 võidu Jekabpilsi üle, Bigbank sai 3:1 jagu Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikoolist.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütleb, et vastane saab pingevabalt tegutseda, seevastu tema meeskond võitleb põhiturniiri esikoha eest.

„Meist alustades – meil on hetkel mitmeid puudujaid, üritame mänguks piisavalt palju mehi korda saada. Põhidiagonaal (Jack Williams-toim) on ikka audis ja naasmisega läheb veel aega, sel nädalal alustame temaga lihtsate pallitrennidega. Seega tuleb meil ka omajagu nuputada, aga õnneks osa puudujaid pole planeeritava põhikoosseisu mehed,“ alustas juhendaja.

„Selveril on praegu hea ja pingevaba olukord, nad on iga punkti ja iga võiduga hetkel ilmselt rahul. Tabeliseisu mõttes on meil olukord palju pingelisem, me võitleme Pärnuga esikoha eest, Jekabpils ja Võru kukkusid sellest võitlusest hetkel välja ja eelkõige jahivad põhiturniiri võitu kaks võistkonda. See olukord meile eriti eksimisruumi ei jäta, samal ajal ei taha põhiturniiri võitu ja üle tähtsustada, vaid proovime ikka mäng-mängult võtta.“

„Selver pole kehv meeskond, nad mängvad iga koosseisuga ja võite on nad enamasti võtnud ilma vigastatud Lincoln Williamsita. Seega ei tohi vastast alahinnata, see on oluline märksõna,“ lisas Rikberg.

Selver x TalTechi peatreener Andres Toobal loodab, et mängijad võitlevad ja ei võta endale lisakoormat.