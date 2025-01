Pärnu panustas karikavõiduga kaasnenud boonused Renee Teppani palkamisse, appi tuli tuntud kohalik toetaja

Nõmmsalu sõnul hakatigi Teppani klubisse pikemaks jäämisest unistama just pärast karikavõitu. Muidu poleks see rahaliselt võimalik olnud. „Renee annab meile diagonaalründaja positsioonil juurde vajalikku võimsust, millest meil endal muidu puudu jääb. Treeneril on tänu temale kindlasti rohkem käike kasutada. See avab mängu kõigi jaoks,“ tõdes Nõmmsalu.

Karikavõidu ja Teppani palkamise tuules julgeb Pärnu üha kindlamalt unistada ka Cronimet liiga ja Eesti meistrivõistluste võidust. „Usun küll, et lähme nüüd konkreetselt tiitlite peale mängima. Pärast karikavõitu oleks suhteliselt naeruväärne hakata selle kohta jama ajama. Ma ei saa öelda, et me oleme favoriidid, aga oleks vale öelda, et me ei mõtle nendele tiitlitele. Usun, et Tartu on ja jääb favoriidiks. Püüame oma komplekteerituse juures neid natuke üllatunud. Kogu meie kooslus on ennast üllatusvõimelisena tõestanud - eks seda teavad ka teised,“ lisas Nõmmsalu.