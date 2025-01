DELFI VIDEO | Renee Teppan: käisin ju vahepeal Aafrikas ja viite geimi poleks täna tahtnud mängida

„Tänane mäng oli just füüsiliselt päris raske ja oleme ausad, viite geimi poleks tahtnud mängida. Ise käisin ju ka vahepeal Aafrikas ja korralikku trennirütmi pole pikalt olnud,“ rääkis Teppan, kes tõi võitjate parimana 19 punkti (+13).

„Head võrkpalli kumbki tiim täna ei näidanud, aga sellega võib rahul olla, et need kaklusolukorrad me võitsime ja ühtegi geimi ei kaotanud,“ lisas ta.