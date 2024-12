Aastavahetuse suurim spordipidu. Algab võitlus kuldse kotka nimel. Kui suurde mängu kerkib Artti Aigro?

Nelja hüppemäe turneega taheti omal ajal tegelikult algust teha juba 1949. aastal, kuid teise maailmasõja algatamises süüdi olnud sakslastel ei lubatud veel rahvusvahelistel jõuproovidel osaleda. Neli aastat hiljem jaanuaris lasti Saksamaa ja Austria suusahüppajatel lõpuks jõuproov ellu kutsuda. Võistluspaikadena kaasati sakslaste Oberstdorf ja Garmisch-Partenkirchen ning austerlaste Innsbruck ja Bischofshofen. Tänapäeval tuntud võistluskalender, kus detsembri viimastel päevadel võisteldakse Oberstdorfis, uue aasta esimesel päeval Garmisch-Partenkirchenis ja edasi Austrias, sai paika 1953/54 talvel. Edaspidi on see olnud suur rahvapidu, kus aasta-aastalt on aina paremini esinenud ka eestlased.