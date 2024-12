Maailma paremuselt 21. suusahüppaja Artti Aigro: olen rahul, sest suudan ka halval päeval hüpata kolmekümne parema sekka

Aigro avavooru hüppe kandus Engelbergi HS140 mäel pühapäeval 115 meetrini, mille eest ta teenis kohtunikelt 110,4 punkti. 50 sportlase konkurentsis pääses eestlane teise vooru ehk 30 parema sekka paremuselt 27. tulemusega.

„Peale otsa ma arvasin, et pean 90 meetri peal telemarki tegema hakkama. Väga raske oli, kui üldse peale otsa tuge ei saanud suuskadele ning sisuliselt liuglesin lihtsalt mäest alla,“ sõnas Aigro pressiteate vahendusel. „Samas väga pettunud ei ole, kuid rahul ka mitte. Olin tänastes oludes liiga agressiivne oma hüppetehnikaga, ega saanud piisavalt jõudu rakendatud otsal.“

Teises voorus mõõdeti Aigro õhulennu pikkuseks 124,5 meetrit, kuid kuna ka konkurendid hüppasid kaugemale, langes Aigro koha võrra tahapoole. Võistluse lõppedes teenis eestlane kahe hüppe koondsummana 218,3 punkti, mis andis 28. koha.

„Seal olin liiga agressiivne ega suutnud piisavalt pikka liigutust otsa peal teha. See sooritus jääb kripeldama, kuid kokkuvõttes olen nädalavahetusega rahul,“ jätkas Aigro, kelle hinnangul muudavad Engelbergi mäe keeruliseks mitmed erinevad faktorid. „See on kiirema hüppeotsaga mägi ja tagantuul teeb samuti olukorra keerulisemaks. Kui ei saa mäele pihta, hakkab peas ketrama kerge pinge. Ehk teisisõnu tekib üle mõtlemine. Seda just minu puhul.“

MK-sarja kokkuvõttes hoiab Engelbergi MK-etapi järel esikohta sakslane Pius Paschke, kel on koos 715 punkti. Daniel Tschofening on 636 punktiga teine ja Jan Hörl 631 punktiga kolmas. Aigrol on koos 99 punkti, millega hoiab hooaja kokkuvõttes 21. kohta.

„Üldpildis ma olen rahul, sest suudan ka halval päeval hüpata kolmekümne parema sisse. Kaks viimast nädalavahetust on raskemad olnud. Kui võetakse maha ja teise vooru ei saa, siis ega see meeldiv tunne ei ole. Siin on väikesed asjad, mis vajavad parandamist. Samas nüüd alles tõeline hooaeg algab. Tuleb nelja hüppemäe turnee ning siis juba lennumäed. On mida oodata!“ lisas Aigro.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada