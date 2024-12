AMETLIK | Vormel 1-s sai viimane sõitja paika, järjekordne F2 noor pääses kuninglikku vormelisarja

„See on suur hetk minu, mu perekonna ja kõikide inimeste jaoks, kes on minusse algusest peale uskunud,“ rääkis Red Bulli juuniorprogrammi kuulunud Hadjar. „Olen kardisõitja päevadest alates töötanud selle nimel, et F1 sarja jõuda. See on minu unistuse täitumine.“