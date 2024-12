Sauberis lepinguta jäänud Valtteri Bottas lõi taas käed Mercedese F1 tiimiga

35-aastane soomlane sõitis viimased kolm hooaega Sauberi (eelmisel kahel aastal oli nimeks Alfa Romeo) võistkonnas, aga uueks aastaks talle enam seal kohta ei jagunud. Sauber vahetas välja ka teise sõitja, hiinlase Guanyu Zhou. Sauberit esindavad uuel aastal kogenud Nico Hülkenberg, kes meelitati üle Haasist ja värske F2 meister, brasiillane Gabriel Bortoleto.

Kogenud soomlane on aga nüüdsest Mercedeses tagasi, sedapuhku varusõitjana. F1 koduleht vahendas, et kohe, kui selgus, et Bottas Sauberis ei jätka, alustas ta Mercedesega läbirääkimisi. Nimelt tahab soomlane kuninglikus vormelisarjas sees olla, et potentsiaalselt 2026. aastal põhisõitjana vormel 1 sarja naasta.

Mercedese põhisõitjad on tuleval aastal George Russell ja Andrea Kimi Antonelli. Kui Russell on F1-s juba kogenud sõitja, siis 18-aastast itaallast Antonellit ootab ees debüütaasta vormel 1-s. Varusõitjana on Bottasel võimalus järgmisel hooajal F1-s startida siis, kui emb-kumb põhisõitja ühel või teisel põhjusel võistelda ei saa.

„Kuigi viimased aastad on olnud keerulised, tean, et mul on veel F1-s palju panustada. Alates ajast, mil kodulinnas Nastolas viieaastane olin, on minu fookus olnud autospordi tipus edu saavutada,“ rääkis Bottas pressiteate vahendusel.

Williamsis F1 karjääri alustanud Bottas sõitis Mercedeses aastatel 2017-2021 Lewis Hamiltoni kõrval. Soomlane teenis viie aastaga kümme võitu ja 58 poodiumikohta. Karjääri jooksul on ta kokku lõpetanud 67 korda poodiumil, millega on kõigi aegade arvestuses kümnendal kohal.

Alfa Romeo/Sauberi aastatel Bottas enam kõrgesse mängu ei sekkunud. Kui 2022. aastal noppis ta veel stabiilselt punkte, siis eelmisel hooajal pääses ta esikümnesse vaid neljal korral. Tänavu jäi soomlane sootuks punktideta. Tiimide arvestuses viimaseks jäänud Sauberi tänavused ainsad neli punkti tõi Zhou Katari GP 8. kohaga.

