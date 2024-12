Mainekas ajakiri valis Tänaku taas maailma 50 parima sõitja sekka, esikoha pälvis Verstappen

Howard meenutas seejärel Tänaku hooaega ja heitlust Neuville’iga ning lisas lõpetuseks: „Arvestades, et nüüd on ka Adrien Fourmaux täiskohaga Hyundais, tõotab võitlus tiimis tulla veel tihedam. Kuid (eestlasel) on üks aasta i20 N-iga juba all, mistap võib Tänakult kõva võitlust 2025. aastal oodata.“