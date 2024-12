Verstappen vastas Russelli süüdistustele: ta on luuser ja valetaja, kes lööb teistele noa selga

Max Verstappen kindlustas tänavu oma neljanda järjestikuse tiitli kaks etappi enne hooaega lõppu Las Vegases. Nii on Abu Dhabis selgumisel veel meeskondlik tiitel, mille eest heitlevad McLaren ja Ferrari. McLarenil on liidrina koos 640 punkti, Ferrari kaotab neile 21 silmaga. Viimasel etapil on võimalus teenida maksimaalselt 44 punkti.