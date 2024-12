Verstappen kirus Russellit: kaotasin tema vastu igasuguse austuse

„Olen väga pettunud, sest sõitjate vahel peab valitsema austus. Mind on korduvalt žürii ette kutsutud ja ma pole kunagi näinud kedagi nii palju pingutamas, et keegi teine karistada saaks,“ ütles Verstappen pärast pühapäevast võistlust.

„Ma kaotasin tema vastu igasuguse austuse,“ lisas Verstappen, kes väitis, et sõitis aeglaselt, et vältida teiste sõitjate takistamist. „Ma arvan, et see on esimene kord, kui kedagi sellise asja eest karistatakse ja ma üritasin lihtsalt kena olla. Võib-olla peaksin selle lõpetama.“