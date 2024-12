Tüli F1-s! Russell süüdistas Verstappenit vägivallaga ähvardamises, Mercedese pealik kutsus Red Bulli juhti koeraks

Mõlemad mehed kutsuti žürii ette aru andma ning Verstappen tunnistas pühapäevase põhisõidu järel, et Russelli käitumine valmistas talle pettumuse. „Olen väga pettunud, sest sõitjate vahel peab valitsema austus. Mind on korduvalt žürii ette kutsutud ja ma pole kunagi näinud kedagi nii palju pingutamas, et keegi teine karistada saaks,“ ütles Verstappen pärast pühapäevast võistlust. Hollandlane lisas, et kaotas Russelli vastu igasuguse austuse ning väitis, et britt käitub kaamerate ees alati hoopis viisakamalt kui isiklikult kokku puutudes.