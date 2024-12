Dramaatiline Katari GP lõppes Verstappeni triumfiga, Sauber avas viimaks punktiarve

Kordusstardi järel sai tehnilise rikke tõttu sõit läbi Sergio Perezi (Red Bull) jaoks, aga mis veelgi tähtsam, kohtunikud tuvastasid, et Norris ei võtnud enne turvaauto režiimi kehtestamist kollaste lippude all piisavalt hoogu maha ja määrasid McLareni sõitjale 10-sekundilise seisa ja sõida karistuse. See langetas Norrise hoobilt sõitjaterivi lõppu.