Eesti astus korvpalli EM-finaalturniiri korraldamisele suure sammu lähemale

FIBA teatas pressiteate vahendusel, et neile on edastanud EM-finaalturniiri ühe alagrupi korraldamiseks ametliku taotluse kaheksa riiki, kelle seas on ka Eesti. Meie lähinaabritest taotlevad ühe alagrupi korraldusõigust veel Soome ja Leedu, teised kandidaadid on Saksamaa, Kreeka, Holland, Sloveenia ja Hispaania.