Liider Ogier: liigset rahulolu me endale lubada ei saa

Kogenud prantslane alustas reedest võistluspäeva kolmandana, ent suutis pärastlõunaste katsetega esikohale tõusta. Tema edu meeskonnakaaslase Elfyn Evansi ees on 12,6 sekundit.

„Tulemuste poolest oli see positiivne päev. Positiivne on, et suutsime 13-sekundilise kaotusseisu 12-sekundiliseks eduseisuks pöörata, kuid kõik ei läinud ideaalselt,“ sõnas Ogier päeva lõpus.