Eesti ihkab korraldada korvpalli EM-i alagruppi, Unibet Arenale tuleks ajutised tribüünid

2029. aasta EM-finaalturniiri korraldamise vastu huvi näitamise tähtaeg on reedel ja Eesti alaliit on konkursil osalemiseks põhimõttelise otsuse teinud. Finaalturniiri ülesehitus on sama nagu viimastel kordadel - alagrupimängud peetakse neljas erinevas riigis ja üks neist võõrustab ka väljalangemismänge. Eesti sihiks on saada ühe alagrupi korraldusõigus.