Eesti korvpalli tulevikulootus Avdejev Euroliiga noorteturniirist: arvasin, et olen parem mängija, mitte et saan finaalis kuus minutit

Eelmiseks nädalaks sai Reinar Halliku korvpallikooli kasvandik kutse Euroliiga noorteturniirile, kuid eri riikide talentidest kokku pandud Adidas Next Generationi satsis asjad enam nii libedalt ei läinud. „Kolm kuud tagasi mõtlesin, et olen tubli ja lahe MVP, aga Euroliiga noorteturniiril panid minuvanused 217-sentimeetrised vennad kõvasti pealt. Arvasin, et olen parem mängija, mitte et saan finaalis kirja kuus minutit ja null punkti. Enam ei tunne end nii tugevana kui nädal tagasi,“ võttis ta Istanbuli külastuse kokku.