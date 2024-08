VIDEO | U16 korvpallikoondis võitis EM-i B-divisjoni turniiri, ka kõige väärtuslikuma mängija auhind läks Eestisse

„Kõigepealt ma tahan tänada poisse, ka neid, kes lõppvalikusse ei mahtunud, aga kes tegid tsükli kaasa. Kõik andsid oma panuse, et me jõuaks siia, kus me täna oleme ehk Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni võitjad,“ vahendas Eesti korvpalliliit U16 koondise peatreener Brett Nõmme sõnu. „Poistel on kõvasti potentsiaali ning peavad veel kõvasti tööd tegema, et ka meeste korvpallis läbi lüüa. Aga see tulemus näitab, et neil on kõik võimalused olemas, et saada kunagi rahvuskoondise tasemel mängijateks ning Eesti liigas või välismaal mängida.“