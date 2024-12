Paul Aron võitis karjääri esimese F2 sõidu ja on viimase etapi eel tiitliheitluses!

Eestlasel oli aga omajagu ebaõnne, sest vahetult pärast Aroni boksipeatust tuli rajale turvaauto. See olukord sai lõpuks saatuslikuks ka Bortoletole, kes oli juba boksiteele sisenemas, kuid viimasel hetkel otsustas siiski rajale jääda ja turvaauto ära oodata. Seega võitis brasiillane küll turvaauto režiimi ajal rataste vahetamisega aega, aga teenis viiesekundilise ajakaristuse.

F2 sarja punktitabelis on Bortoleto endiselt 188,5 punktiga liider, kuid Hadjar jääb temast vaid 0,5 silma kaugusele. Enne viimast etappi on teoreetilised tiitlivõimalused ka Aronil, kes kerkis 163 punktiga kolmandaks. Neljandal kohal olev Zane Maloney (Rodin) jääb eestlasest juba 23 punkti kaugusele. Maksimaalselt on laual veel 39 silma.