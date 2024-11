Eesti epeenaiskonna peatreeneriks kandideerisid vaid välismaalased

Järvelaid selgitas, et Eesti epeenaiskonna peatreeneri ameti kuulutus on üleval Euroopa vehklemisliidu kodulehel ning selle kaudu on huvi tundnud neli kandidaati. „Praegu käivad individuaalsed läbirääkimised, nad on kirjalikult esitanud oma asjad. Seejärel moodustame rahvusvahelise komisjoni, loomulikult naiskonna osavõtul,“ ütles Järvelaid.

„Kui see on selge, siis selgub ka palganumber ja siis selgub ka, mida meie tahame ja mida meile pakutakse. See pole meie naiskonna puhul väga lihtne, sest tulemus on väga kõrge, kuhu naiskond sihib,“ lisas vehklemisliidu president.

Järvelaid lootis, et uue aasta esimestel maailma karika sarja etappidel juhendaks Eesti naiskonda juba sobiv treener, kuid tulemustega kaua oodata ei saa. „Ilmselt tuleb 1+1 leping, pluss kaks,“ ütles Järvelaid. „See treener, kes tuleb, peab end väga kiiresti realiseerima.“

Järvelaid lisas ühtlasi, et välistreeneri kõrval peaks koondist aitama ka teine kohalik treener. „Sisuliselt hakkab töötama paar, see on meie nägemus.“

Eesti epeenaiskond on uue hooaja kahel esimesel MK-etapil võistelnud olude sunnil ilma peatreenerita. Seejuures võitsid epeenaised avaetapi Fujairahis. Möödunud nädalal Vancouveris toimunud MK-l sai Eesti nelik (Julia Beljajeva, Katrina Lehis, Nelli Differt, Irina Embrich) viienda koha.

