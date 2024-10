Olukord on sedavõrd hull, et pole ühtki persooni, kes võiks Fujairahis kasvõi ajutiselt juhendamise enda õlule võtta, ning ainus võimalus näikse olevat see, et võistlustele minev nelik – Irina Embrich, Nelli Differt, Katrina Lehis ja Julia Beljajeva – istub enne turniiri maha ja lepib kokku, kes vehkleb, kes mitte. Aga see on jabur. Mõelge, mis juhtuks, kui korvpallisats peab isekeskis, ilma otsustavat sõna omava pealikuta paika panema, kes mängib ja palju mängib ja nii edasi...