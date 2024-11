Irina Embrich võidukatest epeenaistest: võib öelda, et naiskond on taas ühtne

Aastaid epeenaiskonna ankrunaisena vehelnud Embrich väga ei mäleta, et oleks poolfinaalis ja finaalis saanud viimasele minimatšile minna +10 ja +12-torkelises eduseisus. „Eelnevad matšis olid samuti head, aga kaks viimast võitsime tõesti väga kindlalt. Ent ka Ungari ja Korea vastu tuli kõik kenasti välja. Vastane hakkas Beljajeva vastu tormama ja sealt on lihtne talle ära torgata. Eks see olegi viimases vahetuses nii, et kelle närvid peavad paremini vastu. Julial pidasid,“ võttis Embrich asja kokku.