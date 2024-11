Pep Guardiola pikendas Manchester Cityga lepingut

Guardiola on Cityt juhendanud alates 2016. aastast ning on võitnud juba 18 karikat. Muu hulgas on võidetud kuus Inglismaa meistritiitlit ja klubi ajaloo esimene Meistrite liiga karikas. 2023. aastal sai Cityst ühtlasi teine meeskond Inglismaal, kes on ühel hooajal võitnud nii Meistrite liiga, Inglismaa meistritiitli kui karikavõistlused.