Eesti U19 jalgpallikoondis jäi napilt eliitringi ukse taha. „Tegime tegelikult fantastilise turniiri“

Koondise peatreener Alo Bärengrubi sõnul otsustasid mängu saatuse pisidetailid. „Eelkõige see õnnetu rikošetiga värav, mille vastane kätte sai. Gruusia oli väga agressiivne ja ei lasknud meil väga midagi üles võtta. Eks nad said sama hästi aru, mida neil vaja on ja et neile piisas viigist. Saime küll juhtvärava, aga neil õnnestus viik taastada ja siis oli neid raske murda. Ma arvan siiski, et me tegime kõik endast oleneva – meil oli plaan A, plaan B ja lõpuks ka plaan C ning tekkisid reaalsed momendid ja võimalused. Kahjuks läks nii, meel on kurb kõigil,“ lausus Bärengrub jalgpalliliidu kodulehel.