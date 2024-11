DELFI BRATISLAVAS | Esimest korda algkoosseisu usaldatud Patrik Kristal: elan päev päeva haaval ja võtan vastu selle, mis mulle antakse

„Kindlasti on isiklikus plaanis tegemist suure sammuga, et suutsin end esimest korda koondise algkoosseisu murda. Ma arvan, et sain päris okeilt hakkama. Muidugi lõpus tuli väsimus, aga see on ka okei. 0:1 kaotasime, kahju. Tahtsime väga teha Karolile 100. mängu kingi, et toome talle võidu, aga natuke jäi kingist puudu,“ rääkis Kristal lõpuvile järel ajakirjanikele.