OTSEBLOGI | Jaapani ralli testikatsel näitas parimat minekut Tänak

Jaapani asfaldiralli eel on Hyundai juba sõitjate MM-tiitli kindlustanud, sest Thierry Neuville võitu saab väärata vaid tiimikaaslane Ott Tänak, kes jääb enne viimast etappi belglasest maha 25 punktiga. Küll aga peavad Toyota ja Hyundai vägevat heitlust meeskondliku MM-tiitli nimel, sest hetkel on Hyundai edu vaid 15 silma.