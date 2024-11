DELFI JAAPANIS | Jälle! Jaapani rallil sattus erasõiduk keset kiiruskatset teele

Kohaliku aja järgi laupäeva hommikul kavas olnud Ena (22,79 km) kiiruskatset said esimesel korral läbida kuus Rally1 autot, aga Elfyn Evans (Toyota) ja Ott Tänak (Hyundai) sel katsel enam starti ei pääsenud. Peagi teatasid korraldajad, et katse on peatatud ning starti oodanud sõitjad peavad kõrvalteid pidi rehvivahetusalasse liikuma.

Umbes tunnike peale katse enneaegset lõppu edastasid kohtunikud nominaalajad Evansile, Tänakule ja kõigile Rally2 sõitjatele. Evansile määrati sekundi võrra parem aeg kui Tänakule, mis tähendab, et liidri kohal oleva eestlase edu kahanes 15,3 sekundi peale.

Varemgi probleeme olnud

Kui seekord suutsid korraldajad õigeaegselt reageerida, siis kahel varasemal aastal on Jaapanis olnud ohutusega tõsised probleemid. Tunamullu pääses neljandal kiiruskatsel ootamatult rajale ka tavakodanik. Mitu WRC2 sõitjat sattusid seetõttu üliohtlikku olukorda. „Noh, võite ette kujutada, mis tunne see on, kui sõidate täiskiirusel rallit ja näete ühtäkki mõne künka taga tavalist autot,“ rääkis toona Sami Pajari. Olukord oli nii tõsine, et FIA ähvardas uue sarnase eksimuse korral ralli enneaegselt lõpetada.