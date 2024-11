Thierry Neuville ootamatust probleemist: ma pole kindel, kas saame selle lõuna ajal parandatud

„Ma ei oska praegu midagi rohkemat öelda kui hommikul (katse lõpu intervjuus). Jõud kadus lihtsalt ära. Mul pole aimugi, miks,“ nentis belglane lõunapausi ajal välismeediale. „Tundub, et probleem pole mehaaniline, mis on hea, aga ma pole kindel, kas saame selle parandatud.“

Olgu rõhutatud, et Jaapanis reedese võistluspäeva keskel hoolduspausi pole. On küll rehvivahetustsoon, kus kaasasolevate vahenditega saab tiim autot putitada, aga päris kõike parandada mitte. „Meil on palju tööriistu kaasas. Loodetavasti on meil vajalik olemas, et see korda saada,“ jätkas ta.