OTSEBLOGI | Tänak katkestas, Neuville tuleb maailmameistriks. Meeskondliku tiitli otsustab punktikatse

Sel nädalal tõmmatakse Jaapani etapiga joon alla autoralli MM-hooajale. Pühapäeva esimesel katsel sõitis ralli liider Ott Tänak teelt välja ning katkestas võistluse. See tähendab, et Thierry Neuville on sõitjate maailmameister. Ralli uus liider on Elfyn Evans (Toyota).