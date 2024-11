BLOGI | Thierry Neuville krooniti WRC maailmameistriks. Tänaku katkestamine maksis Hyundaile meeskondliku tiitli

Pühapäeva esimesel katsel langes konkurentsist Ott Tänak, kes SS17 viimasel kilomeetril Hyundaiga teelt välja sõitis. Auto sai piisavalt kahjustada, et sellega enam võistlust jätkata ei saa. SS18 võitis Neuville. 19. katsel sõitsid võrdse aja välja Neuville ja Sebastien Ogier. Meeskondlikus arvestuses on kaks tiimi kahe viimase katse eel võrdses seisus. Mõlemal on virtuaalselt koos 553 punkti.