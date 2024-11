Kümnenda võidu järjest võtnud Tartu pani serblased kindlalt paika. „Loodetavasti on sellel neile psühholoogiline mõju“

Hea algus veidi üllatas

Teises geimis vahetusest sekkunud ja lõpuks neli punkti toonud Stefan Kaibald märkis, et kindlalt tulnud kaks esimest geimi ka veidi üllatas. „Kolmandas said nad oma mängu käima, siis nägime juba tasavägisemat esitust. Nad on tavaline Serbia võistkond, kui emotsiooni käima saavad, on neid raske peatada,“ arutles nurgaründaja. „Kordusmäng Serbias tuleb kindlasti raske.“