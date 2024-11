DELFI FOTOD | 3:0! Tartu Bigbank sai eurosarjas kodupubliku ees Serbia klubi üle kindla võidu

„See, et nad liigas hädas on olnud ja tabeli keskel paiknevad ning viimati lähikonkurendile 0:3 alla jäid, on nende koosseisu vaadates üllatav. Seal on taset palju – enamik mängijaid on parimas võrkpallurieas, lisaks mõni väga kogenud mees ja siis noored andekad serblased, mitmekülgne kooslus. Selle meeskonna puhul tuleb arvestada 11 mängijaga, mitte kindla põhikoosseisuga, sest peatreeneri stiil on teha palju topeltvahetusi. Mõlemad sidemängijad on üsna riskeeriva stiiliga ja seetõttu kaotavad vahel täpsuses. On kaks selget rünnakuliidrid ameeriklasest diagonaali Jacob Steele´i ja nurgaründaja Alija Bekrici näol, seal on võimu palju. Ehk ainult tempoosakond on veidi nõrgem,“ iseloomustas Rikberg tänast vastast.