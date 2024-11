Jürgensoni konkurent loodab järgmisel hooajal Rally1 auto rooli pääseda

„Tegime neli sõiduseanssi, kokku umbes 40 kilomeetrit. Alguses võtsin rahulikumalt, et harjuda uue autoga,“ rääkis Türkkan DirtFishile. Türklase sõnul oli Greystoke’i rada lihtne ja meeldejääv.

„Algul arvasin, et see on keerulisem, kuid minu üllatuseks oli seda autot üllatavalt lihtne juhtida,“ märkis Türkkan, kes kihutab tavaliselt Ford Fiesta Rally3-ga.