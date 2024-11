Hyundai boss nõuab WRC-s muudatusi: hetkel me raiskame lihtsalt raha

Praegused reeglid lubavad tiimidel väljaspool oma ametlikku testiala Rally1 autosid testida ainult 21 päeva aastas.

Toyota ja Hyundai testialad asuvad Kesk-Soomes, kus nad saavad oma varustust testida kiiretel kruusateedel. Hyundai põhibaas asub seejuures hoopis Saksamaal. M-Sport Fordi testiala paikneb Põhja-Inglismaal meeskonna peakorteri lähedal.

Testimise reeglites on samas lünk, mida meeskonnad on ära kasutanud. Testipäevadena ei lähe kirja, kui meeskonnad viivad oma masinad ja sõitjad kohalikele rallidele võistlema.

Loriaux juhib tähelepanu, et praegune tegutsemismudel ei ole kuidagi rahaliselt mõistlik.

„See praegune süsteem ei tööta. Arvan, et alalise baasiga testimise reegel ei ole mõistlik, sest see on sundinud tootjaid mingil viisil oma asfaldi- ja kruusalõike ehitama, mis kaotab kogu raha säästmise eesmärgi,“ ütles Loriaux DirtFishile.

„Minu arvates tuleks testimise reeglid üle vaadata, et see tõesti raha säästaks ja et meil ei oleks vaja sõita rumalaid näilisi rallisid, kus suur seltskond meie inimesi sõidab nädalaks kuskile, et sõita sada kilomeetrit. See on raha raiskamine,“ nurises Loriaux.

Hyundai piloodid Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen võistlevad näiteks sel nädalavahetusel Hispaanias kohalikul rallil, et valmistuda hooaja viimaseks Jaapani MM-ralliks.

Loriaux lisas, et kui hübriidajam uuel hooajal Rally1 autodelt eemaldatakse, ei nõua see täiendavat testimist.

„Ma ei arva, et ilma hübriidita vajame rohkem testimist,“ sõnas ta. „Tegelikult muutub auto vähem keeruliseks ja reguleerimine lihtsamaks, nii et ma ei ütleks, et me vajame hübriidi eemaldamisel rohkem päevi.“

Jaapani MM-ralli peetakse kahe nädala pärast ehk 21.-24. novembrini.