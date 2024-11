Hispaanias esikoha teeninud Robert Virves premeerib end õllega

Virves jäi kolmandana Neuville`ist maha 33,2 sekundiga. Stardis on ka Georg Linnamäe (Toyota GR Yaris Rally2), kes oli avapäeva järel üheksas (+42,0).

Laupäeva hommikul esimese kolme kiiruskatse järel on Neuville`i edu Mikkelseni ees kasvanud 11,2-le sekundile. Virves kaotab kolmandana 1.36-ga.

„Minu viimasest asfaldirallist on kaks aastat möödas ja Jakko jaoks oli see karjääri esimene. Mulle väga meedlis kohalike kuttide Philipi ja Craigi vastu võistlemine. Arven, et olen õlle ära teeninud,“ jagas Virves sotsiaalmeedias omi muljeid.