„Vabandust, ma ei kuulnud teid...“ Ogier ja Tänak jätkasid FIA-ga vägikaikavedu

Nimelt pole ralliässadele meeltmööda, kuidas FIA on otsustanud viimastel nädalatel sõitjaid suukorvistama hakata. Esmalt langes ohvriks just Ogier, kes sai Kreekas kriitilise kommentaari eest tingimisi 30 000 euro suuruse rahatrahvi ning seejärel karistati ühiskondlikult kasuliku tööga ka F1-sarjas sõitvat Max Verstappenit. Mäletatavasti flirtis rahatrahviga ka Tänak, kuid avalik vabandus päästis ta Läti rallil halvimast.

Juba Tšiili ralli testikatsel võtsid Ogier ja Tänak seisukoha, et igaks juhuks on targem vaikida ning sama joont on mehed hoidnud ka ralli alguses.