Verstappen saadeti ropendamise eest ühiskondlikult kasulikku tööd tegema

Väidetavalt oli Verstappen oma käitumist kahetsenud. Ta selgitas oma ebaõnnestunud sõnakasutust peamiselt sellega, et inglise keel pole tema emakeel.

Žürii jäi selgitust uskuma, kuid rõhutas, et Verstappen peab mõistma, et on noortele eeskujuks ja peab vastavalt sellele ka käituma.